Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
ГоловнаСпорт

Українська збірна греко-римського стилю завершила чемпіонат Європи з трьома медалями

Усі вони - бронзові.

Українська збірна греко-римського стилю завершила чемпіонат Європи з трьома медалями
Максим Євтушенко
Фото: isport.ua

В останній день Чемпіонату Європи з боротьби у Варшаві збірна України поповнила скарбничку двома медалями, які принесли борці греко-римського стилю.

У категорії до 60 кг Віктор Петрик здобув "бронзу", здолавши білоруса Гліба Макаренка (5:1), а в категорії до 72 кг Максим Євтушенко спочатку у втішній сутичці здолав хорвата Алена Фодора, а в поєдинку за "бронзу" з поляком Романом Пацурковським здобув чисту перемогу технічною перевагою.

Тож збірна України греко-римського стилю виграла на ЧЄ три бронзові медалі. Раніше третім у категорії до 87 кг став Жан Беленюк: після програшу у чвертьфіналі за рахунок того, що суперник вийшов у фінал, він отримав шанс виступити у втішних боях.

Спочатку Беленюк виграв у хорвата Вякослава Любурича (7:1), а вже "бронзу" українець виборов у німця Максиміліана Кудли - 1:1 (Жан виграв, оскільки останнім заробив бал).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також