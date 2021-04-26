Українська збірна греко-римського стилю завершила чемпіонат Європи з трьома медалями

В останній день Чемпіонату Європи з боротьби у Варшаві збірна України поповнила скарбничку двома медалями, які принесли борці греко-римського стилю.

У категорії до 60 кг Віктор Петрик здобув "бронзу", здолавши білоруса Гліба Макаренка (5:1), а в категорії до 72 кг Максим Євтушенко спочатку у втішній сутичці здолав хорвата Алена Фодора, а в поєдинку за "бронзу" з поляком Романом Пацурковським здобув чисту перемогу технічною перевагою.

Тож збірна України греко-римського стилю виграла на ЧЄ три бронзові медалі. Раніше третім у категорії до 87 кг став Жан Беленюк: після програшу у чвертьфіналі за рахунок того, що суперник вийшов у фінал, він отримав шанс виступити у втішних боях.

Спочатку Беленюк виграв у хорвата Вякослава Любурича (7:1), а вже "бронзу" українець виборов у німця Максиміліана Кудли - 1:1 (Жан виграв, оскільки останнім заробив бал).