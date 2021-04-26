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Форвард "Шахтаря" і збірної України вибув на пів року через травму і не зіграє на Євро-2020

Жуніору Мораесу діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Форвард "Шахтаря" і збірної України вибув на пів року через травму і не зіграє на Євро-2020
Жуніор Мораес
Фото: shakhtar.com

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав травму на тренуванні перед матчем з "Олександрією" (0:2), повідомляє пресслужба "гірників".

Мораесу діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Цього тижня на Жуніора чекає операція. Очікується, що 34-річний натуралізований українець пропустить близько шести місяців.

Отже, на прийдешньому Євро-2020 він не допоможе збірній України, яка у групі С зіграє з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.

У нинішньому сезоні Мораес провів 25 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами і одним асистом. Також на рахунку форварда 11 поєдинків за збірну України і один гол.

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