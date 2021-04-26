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11 клубів Серії А зажадали покарання для "Ювентуса", "Інтера" та "Мілана" за створення Суперліги

Лист із відповідним закликом відправили президенту Серії А Паоло даль Піно.

11 клубів Серії А зажадали покарання для "Ювентуса", "Інтера" та "Мілана" за створення Суперліги
Фото: EPA/UPG

11 клубів Серії А зажадали застосувати санкції проти трьох грандів - "Ювентуса", "Інтера" і "Мілана" - за участь у Суперлізі, повідомляє La Rebublica.

За підсумками їхнього засідання напрацьовано звернення з вимогою покарати засновників турніру. Його підписали представники "Роми", "Торіно", "Болоньї", "Дженоа", "Сампдорії", "Сассуоло", "Спеції", "Беневенто", "Кротоне", "Парми" і "Кальярі".

"Ці клуби розробили і підтримали проєкт Суперліги, діючи потай від інших членів і вищих інституційних органів нашого спорту. Це завдало очевидної шкоди італійській футбольній структурі", - йдеться в заяві.

Лист із закликом покарати творців турніру відправили президенту Серії А Паоло Даль Піно.

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