11 клубів Серії А зажадали покарання для "Ювентуса", "Інтера" та "Мілана" за створення Суперліги

11 клубів Серії А зажадали застосувати санкції проти трьох грандів - "Ювентуса", "Інтера" і "Мілана" - за участь у Суперлізі, повідомляє La Rebublica.

За підсумками їхнього засідання напрацьовано звернення з вимогою покарати засновників турніру. Його підписали представники "Роми", "Торіно", "Болоньї", "Дженоа", "Сампдорії", "Сассуоло", "Спеції", "Беневенто", "Кротоне", "Парми" і "Кальярі".

"Ці клуби розробили і підтримали проєкт Суперліги, діючи потай від інших членів і вищих інституційних органів нашого спорту. Це завдало очевидної шкоди італійській футбольній структурі", - йдеться в заяві.

Лист із закликом покарати творців турніру відправили президенту Серії А Паоло Даль Піно.