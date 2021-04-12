"Інтер" установив рекорд Серії А

Сьогодні матчем "Беневенто" - "Сассуоло" завершується програма 30-го туру Серії А.

До фінішу чемпіонату залишається провести ще 8 турів, однак ніхто вже не сумнівається, що 9-річна гегемонія "Ювентуса" буде перервана.

І руйнівником підвалин останнього 10-річчя в лізі стане "Інтер", який у звітному турі в непростому для себе матчі з аутсайдером чемпіонату "Кальярі" зумів за рахунок гола орендованого в "Манчестера Юнайтед" Маттео Дарміана (77-ма хвилина) здобути чергову перемогу - 1:0.

Попутно підопічні Антоніо Конте встановили новий рекорд Серії А.

Nerazzurri стали першою командою в історії ліги, яка змогла почати друге коло з одинадцяти перемог поспіль.

Автором попереднього рекорду були їхні земляки з "Мілана", які в сезоні-1989/1990 виграли десять ігор поспіль на старті другого кола чемпіонату.

1 - L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan: 10 nel 1989/90. Inarrestabile.#InterCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2021

"Мілан" залишається найближчим переслідувачем "Інтері" в поточному чемпіонаті, проте розрив в 11 очок здається занадто великим, щоб його ліквідувати за 8 турів до фінішу.

Огляд матчу "Інтер" - "Кальярі".