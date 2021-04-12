Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
ГоловнаСпорт

"Інтер" установив рекорд Серії А

Міланці мчать до "скудето".

"Інтер" установив рекорд Серії А
Маттео Дарміан (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні матчем "Беневенто" - "Сассуоло" завершується програма 30-го туру Серії А.

До фінішу чемпіонату залишається провести ще 8 турів, однак ніхто вже не сумнівається, що 9-річна гегемонія "Ювентуса" буде перервана.

І руйнівником підвалин останнього 10-річчя в лізі стане "Інтер", який у звітному турі в непростому для себе матчі з аутсайдером чемпіонату "Кальярі" зумів за рахунок гола орендованого в "Манчестера Юнайтед" Маттео Дарміана (77-ма хвилина) здобути чергову перемогу - 1:0.

Попутно підопічні Антоніо Конте встановили новий рекорд Серії А.

Nerazzurri стали першою командою в історії ліги, яка змогла почати друге коло з одинадцяти перемог поспіль.

Автором попереднього рекорду були їхні земляки з "Мілана", які в сезоні-1989/1990 виграли десять ігор поспіль на старті другого кола чемпіонату.

"Мілан" залишається найближчим переслідувачем "Інтері" в поточному чемпіонаті, проте розрив в 11 очок здається занадто великим, щоб його ліквідувати за 8 турів до фінішу.

Огляд матчу "Інтер" - "Кальярі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також