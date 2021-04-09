"Мілану" не вдається продовжити договір з голкіпером Доннаруммою: йому вже знайшли заміну в "Шахтарі", - ЗМІ

Анатолій Трубін - на замітці в керівництва Rossoneri.

"Мілан" шукає потенційних наступників воротаря Джанлуїджі Доннарумми, контракт якого спливає 30 червня і з котрим ніяк не вдається домовитися.

Одним із варіантів, за інформацією CalcioLine.com, є голкіпер "Шахтаря" і збірної України Анатолій Трубін, якому пандемія коронавірусу минулого літа допомогла "вистрілити" у складі "гірників".

А минулого місяця Анатолій дебютував і в лавах національної команди України.

Контракт 19-річного Трубіна із "Шахтарем" розрахований до літа 2024 року, утім саме він, на думку видання, є одним з тих, хто здатен замінити Доннарумму в "Мілані".