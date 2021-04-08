Фонсека може повернутися в "Шахтар"

Португальським тренером також цікавляться "Фіорентина" і "Наполі".

Фото: shakhtar.com

Екснаставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, який зараз очолює "Рому", може повернутися в "Шахтар".

Принаймні керівництво "гірників" зацікавлене в поверненні Паулу, повідомляє журналіст Sportitalia TV Джанлуїджі Лонгарі.

Per #Fonseca interesse esplorativo da parte di #Fiorentina #Napoli e #Shakhtar che spinge per un ritorno. La #Roma difficilmente lo confermerà, e contatta #Sarri. Il sogno, però proibito per i giallorossi vista la concorrenza, ha il nome di #Nagelsmann @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) April 8, 2021

За інформацією джерела, португальським тренером також цікавляться "Фіорентина" і "Наполі".

Варто зазначити, що римський клуб, який займає лише 7-ме місце в Серії А, не збирається продовжувати угоду з Фонсекою і має намір домовитися з Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, що Фонсека очолював "Шахтар" із 2016 по 2019 рік.