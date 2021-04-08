Напередодні двома матчами завершився перший цикл чвертьфіналів Ліги чемпіонів.
Зокрема, в засніженому Мюнхені чинний володар трофея "Баварія" приймала фіналіста останнього розіграшу "Парі Сен-Жермен".
Матч вийшов захопливим і завершився поразкою господарів - 2:3.
Протягом усього матчу футболісти "Баварії" домінували на полі, завдали по воротах суперника 31 удар (проти 6 у ПСЖ), подали 15 кутових (1 - у ПСЖ), але неефективні дії в обороні проти Кіліана Мбаппе і успішний голкіпер гостей Кейлор Навас перекреслили всі зусилля підопічних Ганса-Дітера Фліка.
Уже на третій хвилині господарі дозволили Неймару розігнати контратаку, яку завершив точним ударом Мбаппе - 0:1.
Через 25 хвилин баварці допустили помилку під час створення штучного офсайду, що дозволило капітанові парижан Маркіньосу з п'яти метрів подвоїти перевагу гостей - 0:2.
До перерви мюнхенці зусиллями Еріка Шупо-Мотінга рахунок скоротили - 1:2.
А коли після години ігрового часу Томас Мюллер рахунок зрівняв (2:2), подумалось, що жорна німецької машини перемелють парижан. Та лише через 8 хвилин швидкість і хитрющий розум Мбаппе знову вивели ПСЖ уперед - 2:3.
У решту часу гості не змогли перекрити кисень господарям, "Баварія" створила ще достатньо небезпечних моментів, утім, мабуть, вирішила реалізацію перенести на повторний поєдинок, який відбудеться вже через тиждень.
Варто додати, що ця поразка перервала 19-матчеву безпрограшну серію мюнхенського клубу в єврокубковому турнірі.
До цього "Баварія" здобула 18 перемог і одного разу зіграли внічию - в матчі передостаннього туру групового етапу ЛЧ проти "Атлетіко" в Мадриді (1:1).
Востаннє мюнхенці програвали в ЛЧ "Ліверпулю" 13 березня 2019 року в 1/8 фіналу (1:3).
2019 - Bayern Munich have lost a Champions League match for the first time since March 2019 against Liverpool (W18 D1); their last four defeats in the competition have come under four different managers (Carlo Ancelotti, Josef Heynckes, Niko Kovac and Hansi Flick). Conquered. pic.twitter.com/tb7YUpn3PA— OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2021
У другому матчі футбольного вечора "Челсі" в номінально гостьовому матчі на севільському "Рамон Санчес Пісхуан" здобув перемогу над "Порту" - 2:0.