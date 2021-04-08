Напередодні двома матчами завершився перший цикл чвертьфіналів Ліги чемпіонів.

Зокрема, в засніженому Мюнхені чинний володар трофея "Баварія" приймала фіналіста останнього розіграшу "Парі Сен-Жермен".

Матч вийшов захопливим і завершився поразкою господарів - 2:3.

Протягом усього матчу футболісти "Баварії" домінували на полі, завдали по воротах суперника 31 удар (проти 6 у ПСЖ), подали 15 кутових (1 - у ПСЖ), але неефективні дії в обороні проти Кіліана Мбаппе і успішний голкіпер гостей Кейлор Навас перекреслили всі зусилля підопічних Ганса-Дітера Фліка.

Уже на третій хвилині господарі дозволили Неймару розігнати контратаку, яку завершив точним ударом Мбаппе - 0:1.

Через 25 хвилин баварці допустили помилку під час створення штучного офсайду, що дозволило капітанові парижан Маркіньосу з п'яти метрів подвоїти перевагу гостей - 0:2.

До перерви мюнхенці зусиллями Еріка Шупо-Мотінга рахунок скоротили - 1:2.

А коли після години ігрового часу Томас Мюллер рахунок зрівняв (2:2), подумалось, що жорна німецької машини перемелють парижан. Та лише через 8 хвилин швидкість і хитрющий розум Мбаппе знову вивели ПСЖ уперед - 2:3.

У решту часу гості не змогли перекрити кисень господарям, "Баварія" створила ще достатньо небезпечних моментів, утім, мабуть, вирішила реалізацію перенести на повторний поєдинок, який відбудеться вже через тиждень.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе - 0:1 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Маркиньос - 0:2 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Ерік Шупо-Мотінг - 1:2 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Томас Мюллер - 2:2 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе - 2:3 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Огляд матчу "Баварія" - ПСЖ.

Варто додати, що ця поразка перервала 19-матчеву безпрограшну серію мюнхенського клубу в єврокубковому турнірі.

До цього "Баварія" здобула 18 перемог і одного разу зіграли внічию - в матчі передостаннього туру групового етапу ЛЧ проти "Атлетіко" в Мадриді (1:1).

Востаннє мюнхенці програвали в ЛЧ "Ліверпулю" 13 березня 2019 року в 1/8 фіналу (1:3).

2019 - Bayern Munich have lost a Champions League match for the first time since March 2019 against Liverpool (W18 D1); their last four defeats in the competition have come under four different managers (Carlo Ancelotti, Josef Heynckes, Niko Kovac and Hansi Flick). Conquered. pic.twitter.com/tb7YUpn3PA — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2021

У другому матчі футбольного вечора "Челсі" в номінально гостьовому матчі на севільському "Рамон Санчес Пісхуан" здобув перемогу над "Порту" - 2:0.

Огляд матчу "Порту" - "Челсі".