Прохання Шевченка стиснути чемпіонат здивувало тренерський штаб "Динамо", - ЗМІ

Українська прем'єр-ліга цього року може завершитися на тиждень швидше - не 16, а 9 травня, повідомляє sport.ua.

Ініціювало це нібито керівництво збірної України, яке просить більше часу для підготовки до Євро-2020.

Тим часом прохання здивувало тренерський штаб київського "Динамо".

"В офіс "Динамо" звернулося керівництво УПЛ і УАФ з пропозицією висловити свою думку щодо завершення чемпіонату на тиждень раніше, мотивуючи це проханням тренерського штабу національної збірної. Сьогодні під час опитування клубів київське "Динамо" дасть свій голос з приводу цього рішення", - повідомляє "Динамо Київ Inside".

"Але цей голос - президентський, оскільки у тренерського штабу і головного тренера це рішення і прохання Шевченка викликали, м'яко кажучи, подив. Ламаються тренувальні плани і графіки, коригуються ігрові та відновлювальні цикли", - зазначає видання.

Після 20 турів "Динамо" комфортно лідирує в чемпіонаті України із 49 очками в активі.