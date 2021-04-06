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На матчі "Олександрія" - "Динамо" ультрас киян вивісили банер румунською, адресований Луческу

Мірча не міг не помітити позицію активних фанів.

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

У рамках 20-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" в Олександрії лише на останній хвилині основного часу зуміло вирвати перемогу в місцевого однойменного клубу - 2:1.

Крім спірних рішень, винесених харківським арбітром Дмитром Кривушкіним за допомогою VAR, матч запам'ятався банером, який вивісили ультрас "Динамо" WBC на стадіоні "Ніка".

Напис на ньому був румунською: "Тобі тут не раді".

Фото: facebook.com/wbc.kyiv
Фото: facebook.com/wbc.kyiv
Фото: facebook.com/wbc.kyiv
Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Фанати столичного клубу таким чином звернулися до головного тренера киян Мірчі Луческу.

"Луческу за десять років не виявив поваги до нашої країни, щоб розуміти українську, тому ми змушені зробити для нього текст румунською мовою.

Активні вболівальники ніколи не приймуть Луческу і за першої-ліпшої можливості нагадуватимуть про неприпустимість перебування пристосуванців у київському "Динамо", - пояснили свою акцію ультрас у соцмережах.

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