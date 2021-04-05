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Гравця "Ювентуса" вперше в Серії А оштрафовано за симуляцію

Рефері не вразила акторська майстерність Федеріко Бернардескі.

Гравця "Ювентуса" вперше в Серії А оштрафовано за симуляцію
Федеріко Бернардескі
Фото: EPA/UPG

У рамках 28-го туру Серії А відбулося Derby della Mole, також відоме як Туринське - матч між "Торіно" і "Ювентусом".

Підсумкова нічия на "Гранде Торіно" (2:2) до межі ускладнила "Ювентусу" завдання удесяте поспіль виграти скудето - за 10 турів до фінішу команда Кріштіану Роналду поступається лідерові "Інтеру" на 12 очок.

Відзначимо, що вже в компенсований час півзахисник "Ювентуса" Федеріко Бернардескі отримав жовту картку за симуляцію, що коштуватиме банківському рахунку 27-річного уродженця Каррари 2 тис. євро, повідомляє Football Italia.

У поточному сезоні Бернардескі провів 36 матчів за "Ювентус". У його активі три результативні передачі.

Огляд матчу "Торіно" - "Ювентус".

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