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Матч чемпіонату Іспанії перервали через расизм

Жертвою став Муктар Діакабі.

Муктар Діакабі (праворуч) із партнерами залишає поле
Фото: EPA/UPG
Муктар Діакабі (праворуч) із партнерами залишає поле

29-й тур іспанської Ла Ліги був ознаменований не тільки поразкою лідера "Атлетіко" в Севільї від однойменної команди (0:1), а й расистським скандалом, який стався в поєдинку між сусідами по турнірній таблиці "Кадісом" і "Валенсією".

На 30-й хвилині зустрічі відбулася сутичка між французьким захисником гостей Муктаром Діакабі і гравцем "Кадіса" Хуаном Калою.

Діакабі не сподобалося, як до нього звернувся Хуан Кала. Спочатку захисник "Валенсії" поскаржився арбітрові на нетолерантне звернення до нього Кали, потім він переказав це партнерам, після чого вся команда покинула поле.

Делегати матчу намагалися владнати ситуацію. У підсумку "Валенсія" через 25 хвилин усе ж покинула роздягальню, матч продовжився, але вже без Діакабі - його замінив Уго Гільямон.

Як повідомляє пресслужба "Валенсії", їхній футболіст став жертвою расизму з боку суперника, що й стало причиною відмови продовжувати поєдинок.

Після матчу, програного "Валенсією" (1:2), клуб випустив відповідну заяву.

Огляд матчу "Кадіс" - "Валенсія".

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