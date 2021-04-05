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​Україна може поділитися з Катаром досвідом організації Чемпіонату світу з футболу, - Зеленський

"Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару".

​Україна може поділитися з Катаром досвідом організації Чемпіонату світу з футболу, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Україна має великий досвід проведення масових заходів та спортивних змагань і готова поділитися ним з Катаром, який у 2022 році прийматиме Чемпіонат світу з футболу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським ЗМІ.

"Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки. Також, за його словами, українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проєктів до світового мундіалю.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Зазначимо, Чемпіонат Європи з футболу 2012 року приймали Україна та Польща - матчі проходили на восьми стадіонах: чотирьох у Польщі та чотирьох в Україні. У фіналі чемпіонату на НСК "Олімпійський" у Києві збірна Іспанії захистила титул чемпіонів Європи й удруге поспіль завоювала Кубок Анрі Делоне, перемігши збірну Італії з рахунком 4:0.

У турнірі взяли участь 16 збірних команд з країн Європи. Польща та Україна кваліфікувалися до фінальної частини чемпіонату автоматично на правах господарів. Для збірної України домашнє Євро-2012 стало першим в її історії.

Нагадаємо, зараз президент Зеленський з дружиною відвідують Катар. Президент заявив, що його візит вмає стати імпульсом для розвитку двосторонніх відносин з державою, яку Україна вважає одним із ключових партнерів у регіоні Перської затоки та Арабському світі загалом.

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