Колишній клуб УПЛ подав позов проти УПЛ до Спортивного арбітражного суду в Лозанні

Львівські "Карпати" подали позов проти Української прем'єр-ліги до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, повідомляє "Трибуна".

Причиною апеляції стала невиплата Прем'єр-лігою грошей клубу за платежами солідарності УЄФА за виховання юнаків у сезоні-2019/20. "Карпати" вимагають виплатити їм близько 400 тис. євро як клубу УПЛ, оскільки в тому сезоні команда виступала в елітній лізі.

Повідомляють, що УПЛ відхилила запит "Карпат" і розподілила значну частину отриманих від УЄФА грошей серед клубів, які грають в УПЛ цього сезону.

"Карпатам" було запропоновано виплати як клубу нижчого дивізіону, з чим не погодився менеджмент львів'ян.

На цей момент "Карпати" займають передостаннє місце в групі А Другої ліги.