Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
ГоловнаСпорт

Колишній клуб УПЛ подав позов проти УПЛ до Спортивного арбітражного суду в Лозанні

"Карпати" готові судитися з лігою.

Колишній клуб УПЛ подав позов проти УПЛ до Спортивного арбітражного суду в Лозанні
ФК Карпати Львів
Фото: ФК Карпаты Львов

Львівські "Карпати" подали позов проти Української прем'єр-ліги до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, повідомляє "Трибуна".

Причиною апеляції стала невиплата Прем'єр-лігою грошей клубу за платежами солідарності УЄФА за виховання юнаків у сезоні-2019/20. "Карпати" вимагають виплатити їм близько 400 тис. євро як клубу УПЛ, оскільки в тому сезоні команда виступала в елітній лізі.

Повідомляють, що УПЛ відхилила запит "Карпат" і розподілила значну частину отриманих від УЄФА грошей серед клубів, які грають в УПЛ цього сезону.

"Карпатам" було запропоновано виплати як клубу нижчого дивізіону, з чим не погодився менеджмент львів'ян.

На цей момент "Карпати" займають передостаннє місце в групі А Другої ліги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також