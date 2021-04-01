Голова Комітету арбітрів УАФ постане перед судом у справі про можливе батьківство і виплати аліментів

5 квітня буде напруженим для Лучано Лучі.

Фото: olimpik.com.ua Лучано Лучі

Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі виступить як відповідач у справі про можливе батьківство, повідомляє sportarena.com.

Позивачка Яна Коваль подала на італійця в суд, який розгляне можливий факт батьківства і виплати аліментів з боку функціонера.

Судове слухання заплановано на найближчий понеділок, 5 квітня, і пройде в Києво-Святошинському райсуді Київської області.

Нагадаємо, минулого місяця Лучі став фігурантом низки скандальних історій. Зокрема, "Олімпік" звинуватив італійця в порушенні Кодексу етики і чесної ігри. Також "Олімпік" заявив, що Лучі незаконно обіймає посаду голови суддівського комітету, оскільки на момент переобрання йому виповнилося 70 років, що порушує Статут УАФ.