​Уряд встановив механізм індексації аліментів

Кабінет міністрів встановив механізм нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним, приватним виконавцем, зокрема, - проведення індексації з наступного року після визначення розміру аліментів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики

Крім того, було уточнено окремі положення Порядку проведення індексації грошових доходів для грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби; а також - грошових доходів у разі їх підвищення не з 1 числа місяця, пропорційно часу, відпрацьованому до та після підвищення доходів.

"Постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення” розроблено з метою приведення зазначеного Порядку у відповідність до Закону України „Про внесення змін до статті 71 Закону України „Про виконавче провадження” щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі”", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада зобов'язала платників аліментів проводити індексацію виплат.

За даними Мін’юсту, станом на листопад 2020 року боржники сплатили аліментів на 5 млрд гривень за 10 місяців.

У 2019 році з боржників було стягнуто 6,7 млрд грн

, у 2018-му - 4,6 млрд грн аліментних платежів.

Закон про посилення відповідальності за несплату аліментів набув чинності 6 лютого 2018 року. Згідно з ним особи, які мають заборгованість за аліменти за пів року, можуть бути обмежені у виїзді за кордон, праві кермування авто, користуванні зброєю. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи".

У 2019 році Рада проголосувала за законопроєкт про чергове посилення відповідальності за несплату аліментів. Внесені до законодавства зміни встановлюють розміри штрафів: 20% від суми заборгованості, якщо вона перевищила суму необхідних платежів за один рік, 30% - за два роки, 50% - за три роки і більше. Окремо прописана відповідальність за ухиляння від сплати аліментів на утримання дитини з інвалідністю, рідкісними, тяжкими або онкологічними захворюваннями, або такої, що потребує паліативної допомоги, протягом більш ніж трьох місяців. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно корисних робіт - від 120 до 240 годин.