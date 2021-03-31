З 8 березня Закарпаття перебуває у "червоній" зоні.

В Ужгороді підприємці вийшли на акцію протесту проти "вибіркового карантину". Захід відбувся на площі Народній в Ужгороді, повідомляє Суспільне.

Фото: Суспільне

За даними поліції діалогу, на акції присутні близько 50 людей.

Також на місці події за громадським порядком стежать поліцейські.

Фото: Суспільне

Фото: ужгород, протест, карантин

Нагадаємо, з 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони. Рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмеження пасажирських перевезень в області продовжили до 5 квітня.

Раніше в Києві ФОПи вийшли на пікети проти локдауну.