Фото: LB.ua

Фізичні особи - підпримці знову виступають проти локдауну, запровадженого в Києві з 20 березня.

Про це повідомляється на сторінці руху "#SaveФОП у фейсбуці.

Наразі підприємці виходять з одноосібними пікетами та маршами у центрі міста. Вони вимагають переглянути рішення Уряду щодо обмежень і називають карантин "вибірковим".

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

"Бізнес має працювати", - наголошують учасники акції.

Наразі мітингувальники частково перекрили автопроїзд на Хрещатику.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Нагадаємо, 18 березня міська влада ухвалила рішення про посилення карантинних обемежень у Києві з 20 березня до 9 квітня. Зокрема, заборонено роботу закладів культури (кіно, театри, музеї, концертні зали); масові, розважальні заходи; роботу ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів гігієни і побутової хімії); релігійні служіння, якщо немає 10 кв. метрів на людину; роботу кафе і ресторанів, крім на виніс

Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом, те саме стосується фітнес-залів (але заборонені групові заняття). Дитячі садочки працюватимуть звичайно, школи після канікул - дистанційно. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі (з кількістю пасажирів на місцях для сидіння 50%).