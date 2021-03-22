ДТП cталася у тому ж місці, де 6 березня розбився автобус сполученням Познань-Херсон.

Сьогодні вночі в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі український пасажирський автобус потрапив в автокатастрофу. В результаті загинула одна людина.

Про це повідомляє "Укрінформ".

ДТП cталася у тому ж місці, де 6 березня розбився автобус сполученням Познань-Херсон, коли загинули п’ятеро осіб, а понад 30 постраждали.

"Автобусом їхали 10 осіб, у тому числі двоє водіїв. Ус є громадянами України. Одна особа загинула на місці, чотири інші потрапили до шпиталів", - повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея.

В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся.

Автомагістраль A4 на місці ДТП заблокована. Працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Оновлення. Спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter повідомив, що було госпіталізовано п'ятеро осіб (спочатку повідомлялося про чотири постраждалих).

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу", - зазначив Ніколенко.

Оновлено 10:22. Ніколенко також повідомив, що вирішується питання повернення до Україні чотирьох пасажирів, що були в автобусі та не були травмовані. Гаряча лінія для родичів: +48784138555.

Фото: tvn24.pl

Фото: tvn24.pl

Нагадаємо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, потрапив у ДТП. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.