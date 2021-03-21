Орієнтовна вартість каміння за цінами “чорного” ринку становить 200 тисяч гривень.

На Рівненщині у селі Полиці поліцейські зупинили автомобіль з 43 кілограми бурштину.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

Під час огляду правоохоронцями транспортного засобу було виявлено 3 мішки із бурштином.

Орієнтовна вартість бурштину за цінами “чорного” ринку становить 200 тисяч гривень.

Водій – 32-річний житель села Великі Цепцевичі дозволив поліцейським сектору реагування оглянути транспортний засіб.

Правоохоронці у багажному відділенні виявили три мішки із камінням бурштину-сирцю, який у результаті вилучили.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 240-1 (незаконне перевезення бурштину) Кримінального кодексу України його будуть скеровувати на експертизу.

За її результатами вирішуватиметься питання про повідомлення 32-річному жителю села Великі Цепцевичі про підозру у вчиненні злочину.

Транспортний засіб вилучили та помістили на територію місцевого відділення поліції.

Нагадаємо, Служба безпеки України вилучила 265 кг бурштину на суму майже 2 млн гривень у трьох копачів з міста Сарни Рівненської області.

У січні 2021 року Національна поліція оголосила про масштабне відпрацювання північних районів Рівненської області для боротьби з незаконним видобування бурштину.

В грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію видобутку бурштину, а в лютому 2020 року вп'ятеро знизила ренту на видобуток бурштину.