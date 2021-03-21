Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Аваков про заяву Байдена: Путін – вбивця, це для нас не питання
Аваков про заяву Байдена: Путін – вбивця, це для нас не питання
"Епіцентр" відкриває два ТЦ: в Запоріжжі та Кропивницькому
Новини компаній"Епіцентр" відкриває два ТЦ: в Запоріжжі та Кропивницькому
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Шевченківський райсуд Києва арештував майно та 100% акцій “Мотор Січі”
Шевченківський райсуд Києва арештував майно та 100% акцій “Мотор Січі”
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
ГоловнаСуспільствоПодії

На Рівненщині поліцейські знайшли у чоловіка три мішки бурштину

Орієнтовна вартість каміння за цінами “чорного” ринку становить 200 тисяч гривень. 

На Рівненщині у селі Полиці поліцейські зупинили автомобіль з 43 кілограми бурштину.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

Під час огляду правоохоронцями транспортного засобу було виявлено 3 мішки із бурштином.

Орієнтовна вартість бурштину за цінами “чорного” ринку становить 200 тисяч гривень.

Водій – 32-річний житель села Великі Цепцевичі дозволив поліцейським сектору реагування оглянути транспортний засіб.

Правоохоронці у багажному відділенні виявили три мішки із камінням бурштину-сирцю, який у результаті вилучили.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 240-1 (незаконне перевезення бурштину) Кримінального кодексу України його будуть скеровувати на експертизу.

За її результатами вирішуватиметься питання про повідомлення 32-річному жителю села Великі Цепцевичі про підозру у вчиненні злочину.

Транспортний засіб вилучили та помістили на територію місцевого відділення поліції.

Нагадаємо, Служба безпеки України вилучила 265 кг бурштину на суму майже 2 млн гривень у трьох копачів з міста Сарни Рівненської області.

У січні 2021 року Національна поліція оголосила про масштабне відпрацювання північних районів Рівненської області для боротьби з незаконним видобування бурштину.

В грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію видобутку бурштину, а в лютому 2020 року вп'ятеро знизила ренту на видобуток бурштину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також