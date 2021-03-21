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Піротехніки знищили артснаряд часів Другої світової війни у Хмельницькій області

Вибухонебезпечний предмет було виявлено напередодні в лісовому урочищі.

У суботу, 20 березня піротехніки Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області знищили артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“Вибухонебезпечний предмет було виявлено напередодні в лісовому урочищі «Чорний ліс», що знаходиться неподалік смт Ярмолинці Хмельницької області”, – йдеться у повідомленні.

Снаряд знищили у спеціально відведеному місці.

“ДСНС України звертається до громадян із застереженням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Ні в якому разі не беріть їх до рук, не переносьте, не розбирайте, тим більше, не кидайте їх у багаття – це дуже небезпечно! Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону “101””, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, у Сумській області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили німецьку авіаційну бомбу SC-500 часів Другої світової війни.

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