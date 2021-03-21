На Донбасі стріляли біля Шумів, Водяного і Лебединського

За добу було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

У суботу, 20 березня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединське – окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 21 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, українська армія втрачає бійців третій день підряд.

19 березня біля Водяного через мінометний обстріл загинув молодший сержант Андрій Грабар (1995 р.н.) з 36-ї окремої бригади морської піхоти. 18 березня біля Південного загинув молодший сержант Віктор Пасєка (1965 р.н.) з 10-ї гірської штурмової бригади.