Одеська область за індикаторними показниками потрапила до “червоної зони” карантину

Протягом останніх трьох днів коефіцієнт виявлення випадків хвороби в області перевищив встановлену межу у 20%

Одеська область потрапила до “червоної зони” карантину, у цій зоні раніше опинилися столиця та ще чотири регіони.

Про це йдеться у таблиці індикаторних показників для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19, оновленій станом на 20 березня.

Зокрема, протягом останніх трьох днів коефіцієнт виявлення випадків інфікування в області перевищив встановлену межу у 20%: 17 березня – 20,6%, 18 березня – 20,3%, 19 березня – 21%.

Окрім Одещини, у “червоній зоні” є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Водночас у “помаранчевій” зоні: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Решта регіонів – “жовті”, у “зеленій” зоні немає жодної області.

Зазначимо, "червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%,

2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300,

3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60,

4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%,

5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення щодо скасування "червоного" рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

Нагадаємо, 19 березня місто Київ за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, вперше потрапило до "червоної" зони.

Житомирська область перейшла до “червоної зони” 3 березня, Закарпатська – 8 березня, Чернівецька – 1 березня і Івано-Франківська – 26 лютого.