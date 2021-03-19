Наусєда зазначив, що його країна також не відчуває себе у безпеці "поруч з цинічним і підступним сусідом".

Сьогодні, 19 березня, під час офіційного візиту в Україну президент Литви Гітанас Наусєда на чолі делегації високого рівня, у складі якої - міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, спільно з міністром оборони України Андрієм Тараном відвідали поранених українських військовослужбовців у Національному військово-медичному клінічному центрі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Наусєда поспілкувався із військовослужбовцями, поцікавився їх самопочуттям та настроєм, почув історію їх бойових поранень, розпитав хто звідки родом, за які футбольні команди вони вболівають. Він побажав найскорішого одужання захисникам України та вручив їм цінні подарунки.

Таран звернув увагу литовських партнерів, що незважаючи на мирні ініціативи України, на сході України не припиняються ворожі провокації та обстріли.

Фото: mil.gov.ua

"Учора ми втратили ще одного нашого захисника. З моменту режиму припинення вогню зафіксовано вже більше тисячі порушень збройними формуваннями Російської Федерації. Для нас — кожне поранення, кожна втрата — це особиста відповідальність і важкий тягар. Тому міжнародна підтримка, робота у складі дипломатичних і політичних форматів є важливою складовою припинення агресії та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - наголосив міністр оборони України.

Наусєда зазначив, що його країна також не відчуває себе у безпеці "поруч з цинічним і підступним сусідом".

"Литва завжди буде з вами, хлопці!", - звернувся він до українського захисників.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, учора Науседа прибув з дводенним візитом до України. Він зустрівся з президентом України, а на спільній пресконференції закликав світ зміцнити санкції проти Росії.