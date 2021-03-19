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На Хмельниччині військовий КамАЗ розчавив легківку і загорівся, двоє людей загинули

ДТП сталася у Волочиському районі.

Двоє людей загинули у дорожньо-транспортній пригоді за участю військової вантажівки на Хмельниччині. Аварія сталася 18 березня.

Пресслужба обласної поліції повідомляє, що близько 17:00 на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам’янка" між селами Поляни та Копачівка Волочиського району зіткнулися військовий "КамАЗ" під керуванням 39-річного жителя Львова та легковий автомобіль Audi.

"В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів. За попередніми даними, водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися. В результаті огляд місця події правоохоронці з'ясували, що загинули дві особи з автомобіля Audi", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, у ніч на 15 березня у Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі. Двоє людей загинули.

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