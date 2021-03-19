Радники лідерів "Нормандської четвірки" обговорили припинення вогню на Донбасі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", на якій обговорювалося повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зустріч відбулася у форматі відеоконференції.

Єрмак запропонував ухвалити на рівні "Нормандської четвірки" спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", – сказав Єрмак.

Він також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що наступна зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні. Втім точно говорити про її проведення рано, адже позиція Росії "змінюється кожен день".