Росія готова усунути з переговорів засуджену за тероризм "експертку" з ОРДО, - Арестович

Про це російська сторона заявила після того, як українські представники відмовилися вести переговори в присутності Пирогової.

Російська делегація висловила готовність усунути з переговорного процесу в політичній підгрупі запрошену нею так звану "громадську експертку" з ОРДЛО Майю Пирогову, яка в Україні засуджена за тероризм.

Про це заявив речник української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення російська сторона ухвалила після того, як українські представники відмовилися вести переговори в присутності Пирогової.

"Російська делегація висловила готовність зробити так, щоб Майя Пирогова більше не з'являлася (на переговорах в ТКГ - ред.). Вони були розгублені, але заявили, що, якщо консультації в робочих підгрупах ТКГ вимагають відсутності певних осіб, таких громадських "експертів", то вони готові це зробити (усунути їх - ред.), і говорити тільки з українською стороною. Я думаю, що той комплекс питань, який вирішується в ТКГ, набагато важливіше присутності так званих "експертів". Це було видно по ним, що вони "просіли" відразу."Просіли", але були готові йти на поступки", - заявив Арестович за підсумками чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій в режимі відеоконференції в середу.

Нагадаємо, вчора політична група ТКГ пішла на перерву через запропоновану Росією "експертку" з Донецька Майю Пірогову.

Раніше, на засіданні політичної підгрупи ТКГ 19 січня, Україна запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків" щодо Донбасу. Зазначалося, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Після минулого засідання Гармаш заявив, що не виключає свого виходу зі складу делегації в ТКГ, оскільки, за його словами, вже на третьому засіданні присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого". Як відомо, окупований Донбас із 9 червня 2020 року на засіданнях політичної підгрупи в ТКГ представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

У січні представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш також повідомляв, що ОБСЄ знову допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".

2 березня Гармаш заявив, що так звані "громадські радники" ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії". А модератор ОБСЄ Морель тиснув, щоб на ТКГрозглядали і їхній план.

Гармаш звинувачував представників ОБСЄ в упередженості щодо української делегації ще минулого року.