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Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку цієї доби  російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік селища Новотошківське, противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарського та Пісків -  зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а у передмісті селища Луганське – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо,16 березня  в районі проведення операції ОС було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Український військовий отримав бойову травму.

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