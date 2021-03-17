Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку цієї доби російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік селища Новотошківське, противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарського та Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а у передмісті селища Луганське – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо,16 березня в районі проведення операції ОС було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Український військовий отримав бойову травму.