Стріляли, били, катували. У суді слухають свідчення по нападу "тітушок" на майданівців увечері 18 лютого 2014

10 березня 2021 року чоловіки свідчили в суді як потерпілі у справі про обвинувачення "тітушок" Сергія Костенка, Олега Гебана і Геннадія Погребного.

Ігор Чернецький із Хмельниччини та Євген Гарагуля із Запоріжжя - учасники Михайлівської сотні Майдану. У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року вони отримали вогнепальні поранення біля перехрестя вулиць Великої Житомирської і Володимирської, після чого потрапили в полон до тітушок, які їх жорстоко катували.

“Мені хотілося, щоб уже швидше пустили кулю в лоба. Було важко відчувати те все на своїй шкірі”, - Ігор Чернецький про нестерпні тортури від тітушок.

Фото: Адвокатська дорадча група Євген Гарагуля. Потерпілий у справі під час свідчень 10.03.2021

Євген розповів, що приїхав до Києва в середині грудня. Хотів створити комікс про події Майдану, зрештою, лишився з хлопцями з Михайлівської сотні. Займались і продуктами, і медициною. Будували барикади. Він згадує, що ввечері 18 лютого з'явилася інформація про скупчення на Великій Житомирській людей із вогнепальною зброєю і недобрими намірами. На той момент уже були поранені. Хлопці вирішили піти перевірити, що там.

“Я чув постріли зі сторони Володимирської і Великої Житомирської. Пізніше ми дізналися про вбитого та поранених саме на тій ділянці", - згадує Ігор Чернецький, один з координаторів Михайлівської сотні, яка самоорганізувалася після побиття студентів 30 листопада.

За словами Ігоря, постріли лунали до півночі й опісля: "Люди були готові захищатися. Тож просили в нас бронежилети і захист для голови. Ставало небезпечно. Тільки ми намагалися десь трішки вийти, як зі сторони готелю “Інтерконтиненталь” чи зі сторони главку (Головного управління МВС у м. Києві - Авт.) починали стріляти в нашу сторону. Стріляли з різних видів зброї. На слух я зміг вирізнити автоматну чергу і постріли з пістолетів".

Фото: Адвокатська дорадча група Потерпілий у справі Ігор Чернецький під час допиту в суді 10 березня 2021 року.

На прохання представника потерпілих Євгенії Закревської Ігор уточнив сектор, який прострілювався з перехрестя: “Від рогу главку, вулиця Михайлівська, перехрестя з Трьохсвятительською, і до пам’ятника Софії, і до року [готелю] "Інтерконтиненталь". Цей сектор прострілювався з перехрестя Великої Житомирської і Володимирської".

Фото: Ilya Barabanov Гільзи, які знайшли в районі перехрестя після обстрілів уночі з 18 на 19 лютого 2014 року

За допомогою 3D-моделі місцевості Jus Talionis Reconstruction Lab було відтворено можливий сектор обстрілів із позиції тітушок.

Ігор продовжує: “Ми знали, що на Майдані було багато поранених і навіть загиблі. Ці особи, що там (на перетині Володимирської і Великої Житомирської - Авт.) зібралися, не пропускали машини швидкої на Майдан і з Майдану. Ми мали щось робити. Тому ми прийняли рішення розділитися на три групи: перші дві групи мали відволікти, а третя мала зайти з тилу”.

“Ми рухалися від Михайлівської площі. Нас було п’ятеро. Я, Ігор, позаду нас ще троє. У бік перехрестя вулиць Володимирської і Великої Житомирської. Йшли вздовж стіни біля будівлі праворуч. Обійшли кіоск “Преси” і мали перебігати далі. По нас кидали гранати. Зі зброї стріляти не перестали, але звук пострілів змішався зі звуком вибухів. Їх не можна було окремо ідентифікувати. По нас вели хаотичний вогонь”, - розповів Євген Гарагуля. Він та Ігор мали один дерев’яний щит для захисту на двох.

Фото: talio.org Вид зверху на місце подій, розташування тітушок і можливий сектор обстрілу з позиції тітушок. Джерело - 3D-модель місцевості Jus Talionis Reconstruction Lab

Хлопці вийшли з-за кіоску і за секунду впали - їм обом прострелили ноги. За свідченням Чернецького, стріляли прицільно. З того самого перехрестя з протилежної сторони вулиці - орієнтовно з району пожежної частини.

“Коли отримав травму ноги [це виявилося наскрізне поранення правої гомілки з автоматичної зброї, куля зламала кістку], я озирнувся і глянув на Ігоря. Він упав і не давав ніяких ознак життя. Коли я почав повзти до нього, то отримав ззаду удар по спині, в голову. Мене почали кудись тягти за руки і бити. Потім кинули на землю і продовжували бити”, - розповів про момент поранення Євген.

Обох поранених найманці потягнули в сторону перехрестя Володимирської та Великої Житомирської. Їх били та паралельно питали, хто фінансує Майдан, скільки їм платять, яка в них зброя, хто ними керує, погрожували вбити. Ігоря та Євгена роздягнули: зняли з них верхній одяг, бронежилети, забрали телефони та інші особисті речі.

Фото: Адвокатська дорадча група Євген Гарагуля показує вхідне і вихідне поранення внаслідок пострілу з перехрестя Володимирської і Великої Житомирської вночі 19.02.2014

Євген каже: "У нас не було ні зброї, ні фінансування. Я так їм і відповідав. Вони називали мене Бандерою. Казали, що я з гір спустився. Усіляко ображали. І постійно били. Трохи заспокоїлися, коли я сказав, що сам із Запоріжжя. Спочатку не повірили. Стверджували, що я з Західної України. Один попросив назвати всі ринки Запоріжжя. А я відповів, що можу провести детальну екскурсію Хортицею".

Він розповідає, що серед "тітушок" вирізнялися два типи осіб: "Більшість - агресивні, ті, що били, одягнені аби-як. Вони були, як пси, кидались, ображали, погрожували. Але були й інші, вони ставили дуже чіткі питання, я думаю, що це були чи працівники поліції, чи хтось вищий за рангом. Вони намагались отримати конкретну інформацію. Усі тітушки говорили російською”.

Фото: Адвокатська дорадча група Обвинувачений Сергій Костенко і його адвокат у засіданні 10.03.2021

Фото: Адвокатська дорадча група Обвинувачений Олег Гебан у засіданні 10.03.2021

“Була одна жінка, яка вільно ходила повз них. Вона просила, щоб нас не вбивали. Я не знаю її. Потім вона побігла до Михайлівського монастиря і сказала, що ми живі. Моя дружина тоді ще якось перенаправила швидку до нас, щоб нас забрали від Софіївської. Коли нас вантажили у швидку, я побачив, що на нозі замість носка - п’ятка. Думав, що вже все, залишуся без ноги”, - описував у суді події Ігор.

Тієї ночі Ігор Чернецький отримав вогнепальне поранення правої ноги вище коліна - кулею розтрощило стегно, перелом правої руки, рвані рани на лівій руці, струс головного мозку. На тілі не лишилося живого місця. Ігор пережив клінічну смерть і пів року пересувався на візку.

Куля зайшла вище від коліна і застрягла у стегні. Відповідно до балістичної експертизи, куля калібру 9 мм випущена зі зброї системи "Глок". Уже кілька років як Ігор створив і опікується Центром для учасників АТО та їхніх сімей "Бандерівський схрон".

Євген Гарагуля отримав вогнепальне наскрізне поранення правої ноги (куля перебила кістку і спричинила відкритий перелом) і перелом лівої руки, купу гематом та ран по всьому тілу, про які він навіть не згадав на засіданні. Чоловік упевнений, що руку зламали, коли захищався - намагався закритись від ударів.

Швидка завезла хлопців у Київську міську клінічну лікарню №9, де їм надали медичну допомогу. Унаслідок отриманих поранень Ігор отримав інвалідність.

Показовими були питання адвокатів підсудних потерпілим. Питання до Євгена Гарагулі:

Адвокат (А): Який у Вас був щит?

Гарагуля (Г): Саморобний, зі скловолокна.

(А): Ви усвідомлювали той факт, що щит зі скловолокна не стримає кулі?

(Г): Звісно.

(А): Для чого ви, чуючи, що свистять кулі, маючи щит із волокна, зачем ви туда пішли?

(Г): Тому що за моєю спиною знаходились люди, які жодного захисту не мали.

(А): Тобто я правильно вас розумію, що ви готові були померти?

Цікаво, що мав на увазі захисник? Що злочин - це не стріляти в центрі Києва по людях, а лізти під кулі, захищаючи інших і ризикуючи власним життям?

Ігор Чернецький і Євген Гарагуля свідчили у справі про обвинувачення тітушок Олега Гебана, Сергія Костенка та Геннадія Погребного. Їм інкримінують перешкоджання мирним зібранням і закінчений замах на умисне вбивство мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської.

Фото: Адвокатська дорадча група Головуючий суддя Євген Мартинов і присяжні. 10.03.2021

Справу слухають у Шевченківському суді ще з 2015 року. Розглядає її колегія суддів - Євген Олександрович Мартинов, Віталій Михайлович Циктіч - і присяжні. 10 березня закінчили допит потерпілих, раніше вже дослідили письмові докази. Наступна стадія - допит свідків. Чергове засідання заплановано на 15:00 19 квітня.

Всі обвинувачені в цьому процесі не мають жодного запобіжного заходу. В 2017-му році Костенка і Гебана звільнили з-під варти.

А в 2018-му році зняли і домашній арешт.

Із приводу подій на цьому перехресті цієї ночі в Шевченківському суді суддя Щебуняєва слухає справу за обвинуваченням іншого "тітушки" - Олега Шадрова.

На цьому самому відрізку між площею Михайлівською і вул. Володимирською, але з іншого боку о 23:00 було вбито Віталія Васільцова. Певно, саме про цього вбитого почули хлопці з Михайлівської сотні, коли повернулися з Майдану.

Через годину на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської "тітушки" вб’ють В’ячеслава Веремія. За цим епізодом уже засуджено Юрія Крисіна, Сергія Чемеса, у Шевченківському суді слухається справа за обвинуваченням Павла Бялая. А от убивство Васільцова досі не розкрито.

Як видно з відеосинхронізації Talionis Group, тітушки на це перехрестя прийшли близько 22:15, їх можна нарахувати не менш ніж 200. За пів години їм підвезли бити, щити, можливо, зброю. Усе це видавали просто з автомобіля - білого мікроавтобуса Mercedes АМ5547АО. Цей мікроавтобус стояв біля перехрестя на проїжджій частині, за 70 метрів від Головного управління міліції м. Києва.

Фото: Talio.org Стоп-кадр з відеосинхронізації Jus Talionis 22-45. У центрі - мікроавтобус, з якого тітушкам видавали 'знаряддя'.

Забралися з перехрестя тітушки лише після третьої ранку.

Цікаво, що в цей самий час у будівлі ГУМВС, за кілька десятків метрів від якої майже п’ять годин бандити перекривали вулицю і стріляли по людях, обговорювали і координували антитерористичну операцію для зачистки Майдану, зокрема план “Бумеранг”. У кабінет, де засідав цей штаб, були виведені монітори з камер з Майдану і не тільки. Швидше за все, там були і камери з перехрестя (див. синхронізацію). Серед присутніх були керівник столичної міліції Віталій Мазан і представники МНС (тепер ДСНС). Безпосередньо біля головного входу в будівлю МНС найманці гуртувалися, розбили одну камеру, стріляли в групу майданівців - Чернецького, Гарагулю та інших. Очолював зібрання Олександр Щеголєв - тоді начальник СБУ у Києві і Київській області. Кримінальне провадження стосовно нього також слухають у Шевченківському суді. Головуючий - той самий суддя Мартинов.

Очевидно, що і очільник Київської міліції, і емнеесники, і всі решта в цьому “штабі АТО” знали, що неподалік від них "тітушки" - а фактично організовані злочинні угруповання - розстрілюють людей і “контролюють периметр”. І, очевидно, не просто знали, але й координували, цю групу зокрема.