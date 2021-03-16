У магазині MOYO в Києві майнили криптовалюту на вітринних ноутбуках

На вітрині магазину MOYO у Києві помітили ноутбуки, за допомогою яких майнили Ethereum.

Ноутбуки ASUS на вітрині магазину техніки MOYO у ТРЦ Dream Town, які використовували для майнінгу криптовалюти, сфотографувала киянка Маргарита Назаренко, пише Хмарочос.

"Гуляли сьогодні з хлопцем в ТРЦ Dream Town. Як завжди роздивлялися трохи техніку та обговорювали ігрові ноутбуки. Я торкнулась одного з них і ледь не опеклась. Він згорнув відео на ноуті і ми побачили, що була відкрита командна панель. Виявилось, що на тестовому ноуті запущено майнінг ethereum (блокчейн валюта). І саме тому ноут так сильно гріється. Ноут працював у екстремальних умовах і навряд-чи довго служитиме майбутньому власнику після такого. Ми перевірили ще кілька ігрових ноутів, і на цих кількох теж саме", - написала вона у фейсбуці 12 березня.

Фото: facebook.com/ritosman

Фото: facebook.com/ritosman

MOYO провела розслідування цього інциденту. В результаті підтвердилося використання ПЗ для майнінгу на ноутбуках ASUS ROG. Тепер компанія відправить їх в авторизований сервісний центр ASUS. Там проведуть повну технологічну експертизу пристроїв, а також відновлять програмне забезпечення від виробника, пише vctr.media.

Також компанія провела аудит всіх ноутбуків в мережі. Вони не виявили інші випадки використання техніки для майнінгу криптовалюти.

MOYO продовжує розслідування, щоб встановити всіх причетних до інциденту. Наразі невідомо, які санкції планують застосувати.