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​У Боярці в результаті вибуху пошкоджено трансформатор, чотири автівки та вікна і паркани п'ятьох будинків (оновлено)

Попередньо повідомляється, про одного постраждалого.

​У Боярці в результаті вибуху пошкоджено трансформатор, чотири автівки та вікна і паркани п'ятьох будинків (оновлено)
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Сьогодні близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка стався вибух. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

В результаті вибуху утворилась воронка, пошкоджено трансформатор, лінії електропередачі, чотири автівки, вікна та паркани п'яти найближчих будинків.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури. Наразі комунальники відновлюють електропостачання.

Після проведення перевірки та встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Оновлено. В поліціх уточнили, що за результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, з'ясувалося, що від вибуху, ймовірно, постраждала одна людина.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, 10 березня у Бердянську стався вибух в одній з квартир на вулиці Волонтерів. Як повідомила місцева поліція, внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків, також серйозно постраждала жінка, яку госпіталізували в важкому стані.

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