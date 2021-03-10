Двоє чоловіків загинули в Бердянську через вибух у квартирі

У Бердянську (Запорізька область) в середу стався вибух в одній з квартир на вулиці Волонтерів. Як повідомила місцева поліція, внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків, також серйозно постраждала жінка, яку госпіталізували в важкому стані.

Видання "Бердянськ 24" пише, що поліція отримала повідомлення про вибух 10 березня о 09:40.

На місці події правоохоронці встановили, що в квартирі на сьомому поверсі стався вибух невідомого пристрою. За попередніми даними, йдеться про гранату.

Внаслідок вибуху на місці загинули мешканці квартири - два чоловіки 50 та 60 років, жінка 1971 року народження із тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізована в лікарню.

Нагадаємо, що схожа подія сталася кілька тижнів тому в Дрогобичі. Там під час розмови на вулиці один чоловік вирішив похизуватися гранату, в результаті чого стався вибух. Загинули двоє чоловіків, а жінку поранило.