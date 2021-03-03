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Біля центру тестування на COVID-19 у Нідерландах стався вибух

Ніхто не постраждав.

Біля центру тестування на COVID-19 у Нідерландах стався вибух
Фото: nos.nl

Уранці 3 березня у Бовенкарспелі на півночі Нідерландів стався вибух. За даними поліції, спрацював саморобний вибуховий пристрій, змонтований у металевій трубі на зовнішній стороні будівлі центру тестування на COVID-19.

"Розбито близько п’яти вікон. Був присутній охоронець, але ніхто не постраждав. Детонація відбулася о 6.55 ранку, коли приміщення центру ще не було відчиненим. Очевидці повідомляють про дуже сильний вибух", - повідомляє телеканал NOS.

Розпочато розслідування. На місці події працює група вибухотехніків, вони обстежують околиці, з'ясовуючи, чи не залишилося поблизу інших небезпечних пристроїв.

Нагадаємо, уряд Нідерландів вирішив продовжити комендантську годину до 15 березня для стримування епідемії коронавірусу, проте послабив деякі інші обмеження.

Через запровадження комендантської години в країні відбулися масові заворушення.

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