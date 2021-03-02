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В Афганістані загинули три співробітниці телебачення

Також унаслідок інциденту поранення отримала цивільна.

В Афганістані загинули три співробітниці телебачення
Фото: picture alliance/YAN ZHONGHUA

У місті Джалалабад на сході Афганістану загинули три співробітниці телебачення. Також унаслідок інциденту поранення отримала цивільна.

Місцеві посадовці розповіли Радіо Свобода, що дві співробітниці телеканалу Enikass TV загинули після стрілянини в районі Заргаран 2 березня.

Третя співробітниця медіа була вбита приблизно в цей же час в районі Касбех в Джалалабаді.

Телеканал Enikass TV підтвердив загибель своїх співробітниць.

"Вони йшли додому з офісу пішки, коли їх застрелили", – повідомив директор телевізійної мережі Залмаї Латіфі.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напади, які трапилися після вбивства в Джалалабаді ведучої Enikass TV Малали Маїванд та її водія. Відповідальність за той напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

В Афганістані спостерігається хвиля вбивств журналістів, громадських активістів та посадовців. Це відбувається на тлі мирних переговорів між афганським урядом та екстремістським угрупованням "Талібан" у Катарі.

Зокрема наприкінці лютого на заході Афганістану бойовики застрелили трьох членів сім’ї загиблого раніше журналіста. Унаслідок атаки було поранено ще п’ятьох осіб, усі вони - діти.

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