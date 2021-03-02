Чоловік зізнався у скоєному, коли поліцейські знайшли беззаперечні докази його вини.

Поліція Чернігівщини затримала таксиста, який вбив пасажира ножем та заховав тіло у засніженому лісі.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

27 лютого до чергової частини поліції звернулася жителька Бобровицької міської громади з проханням знайти її 41-річного чоловіка. За словами заявниці, 25 лютого близько опівночі той сів у таксі біля будинку товариша та мав поїхати додому, однак зник у невідомому напрямку.

Дружина розповіла, як був вдягнений чоловік у день зникнення та надала його фото. Орієнтування було розіслало правоохоронцям суміжних районів.

Під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохорнці встановили, що о пів на першу годину ночі між таксистом та пасажиром виник конфлікт. Після цього водій вбив клієнта, а знаряддя злочину - ніж - викинув.

"Усвідомивши скоєне, на своєму автомобілі ВАЗ 2110 таксист вивіз тіло в лісосмугу за 10 кілометрів від місця скоєння злочину та заховав його у снігу. Утім, у скоєному він зізнався лише коли поліцейські знайшли беззаперечні докази його вини", - роозповів начальник ГУНП області Володимир Нідзельський.

Поліцейські вже провели обшуки в машині та виявили низку слідів, що свідчать про скоєння злочину.

Таксиста затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Зазначається, що він раніше був судимий за вбивство, а також - за вирощування та зберігання наркотиків.

Нагадаємо, у грудні миниулого року у Кривому Розі пасажир вистрілив у ногу таксисту, який вимагав 8 гривень за простій.