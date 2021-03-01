Біля Водяного підірвався військовий автомобіль, дев'ятеро бійців отримали поранення

На Донбасі в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждали дев'ятеро військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє Оперативно-тактична угруповання "Схід".

"Сьогодні, 1 березня, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування", - йдеться у повідомленні.

Поранених доставлено до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.

27 лютого біля Луганського український військовий підірвався на протипіхотній міні.

26 лютого поряд з Водяним внаслідок обстрілу шість військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування. Ще один український захисник отримав кульове поранення поблизу Мар'їнки та Лебединського. Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої військовий отримав осколкові поранення.