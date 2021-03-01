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Рух транспорту на Борщагівській у Києві обмежили на пів року

Оновлюють покриття між просп. Повітрофлотським і вул. В. Гетьмана.

Рух транспорту на Борщагівській у Києві обмежили на пів року
Фото: КМДА

У Києві на вулиці Борщагівській частково обмежено рух транспорту до 1 вересня. Це пов’язано з капітальним ремонтом покриття, повідомляють у КМДА.

"На вулиці Борщагівській розпочали новий етап капітального ремонту. Оновлюють покриття між просп. Повітрофлотським і вул. В. Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки", - сказано в повідомленні.

Так, у найближчі тижні триватимуть підготовчі роботи. Невдовзі розпочнуть  ремонт тротуару і облаштування велодоріжок.

"Основні ремонтні роботи заплановано виконати у найближчі місяці", - зазначають у КМДА.

Як повідомляли, у Києві з 27 лютого розпочався ремонт Індустріального мосту. Минулого тижня роботи почалися на частині шляхопроводу в напрямку центру, цього - в напрямку Борщагівки.

Нагадаємо, що в Києві в найближчі роки планують також відреставрувати міст Патона. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження.

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