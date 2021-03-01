Колишній польовий командир "ДНР" Безлер подав у суд на Bellingcat

Колишній польовий командир "ДНР" Ігор Безлер подав у суд на групу розслідувачів Bellingcat. Він вимагає прибрати всі згадки свого імені з розслідувань, пише "Медуза".

Позов Безлер від вересня 2020 року розглядають у Жовтневому районному суді Санкт-Петербурга. Він вимагає від Bellingcat спростування публікацій, які опираються на перехоплені СБУ переговори у справі про збиття літака Malaysia Airlines над Донбасом. В статтях йдеться про те, що саме люди Безлера могли повідомити про боїнг російським військовим, прийнявши його за український військовий літак.

Безлер наполягає, що в Bellingcat "помилково інтерпретували" його телефонні дзвінки і "прямо ідентифікували" як особу, причетну до авіакатастрофи. Безлер вимагає від журналістів видалити всі згадки про нього (всього, підрахували юристи, ім’я Безлера зустрічається в текстах 140 разів) - і, з огляду на "надзвичайні моральні страждання", виплатити йому пів мільйона рублів (близько 190 тисяч гривень) в якості компенсації.

Нагадаємо, що Безлер (на прізвисько "Бєс") керував горлівськими бойовиками з весни по осінь 2014 року. 1 листопада 2014 року один з ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що Безлер "подав у відставку і пішов у запас, перебуває на Кримському півострові". За день до цього Генеральна прокуратура України оголосила Безлеру й Гіркіну підозри в умисних вбивствах і тортурах.

Пасажирський літак "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна слідча група 28 вересня 2016 року в Нідерландах представила результати кримінального розслідування причин катастрофи. Згідно з висновками JIT, авіалайнер рейсу МН17 збито ракетою серії 9M38, запущеної з самохідної вогневої установки "Бук" з сільськогосподарського поля в районі селища Первомайське.

Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів. З розслідування випливає, що "Бук" було доставлено в Україну з Російської Федерації. Після того, як установку використали для атаки на авіалайнер рейсу МН17, він знову повернувся на територію РФ.