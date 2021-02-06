Голова МЗС Нідерландів: Україна не відповідатиме за незакритий авіапростір у справі MH17

"Немає достатньо доказів, щоб визнати Україну юридично відповідальною за неповне закриття повітряного простору".

Україна не знала, що цивільна авіація була в небезпеці, коли в липні 2014 року над Донбасом був збитий рейс MH17.

Про це заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, пише "Європейська правда" з посиланням на нідерландське ЗМІ.

За словами Блока, немає достатньо доказів, щоб визнати Україну юридично відповідальною за неповне закриття повітряного простору.

Нижня палата парламенту Нідерландів наполягала на розслідуванні, оскільки хотіла зрозуміти, яку роль Україна відіграла у цій катастрофі. Серед іншого, депутати хотіли знати, чому повітряний простір над зоною конфлікту не був повністю закритий.

У звіті Фонду безпеки польотів зазначається, що "було виявлено недостатньо доказів, які б свідчили про те, що українська влада на той час, відповідальна за безпеку цивільної авіації на сході України, усвідомлювала загрозу для цивільної авіації за винятком тої частини авіапростору, яка вже була закрита".

Крім того, схоже, що російські органи цивільної авіації, які відповідали за вже закритий повітряний простір, прилеглий до зони бойових дій на сході України, також не бачили загрози для цивільної авіації, зазначив міністр.

У парламенті Нідерландів попросили провести розслідування в жовтні 2019 року. Потім Нідерланди звернулись до Росії та України з проханням про співпрацю. "На практиці реалізація цієї співпраці зайняла більше часу, ніж передбачалося", – сказав Блок.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто був на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

У листопаді 2020 року Об'єднана слідча група оприлюднила нові матеріали у справі. Серед цих даних - перехоплення розмови терористів "ДНР" з їх російськими кураторами

Окрім того, судді відмовили адвокатам обвинувачених у розслідуванні альтернативних сценаріїв причин катастрофи.