Російська пропаганда розгорнула кампанію проти західних вакцин, - NYT

Пов'язані з державою російські ЗМІ запустили інформаційну кампанію проти західних вакцин від коронавірусу, пише New York Times з посилання нам представників Держдепу і дослідників з групи Alliance for Securing Democracy.

Пропаганда націлена в основному на країни Латинської Америки, включно з Мексикою, яка на цьому тижні підписала угоду про купівлю російського "Спутника V", і Аргентиною, де ним вже вакцинують громадян.

Інформаційна кампанія проводилася в іспаномовному сегменті соцмереж, а в Мексиці її підтримало навіть посольство Росії. Кампанія зводиться до тиражування будь-яких позитивних повідомлень про російську вакцину та перебільшення кожної негативної історії чи проблеми про вакцини зі США.

За оцінками дослідників, російські ЗМІ розмістили в Facebook і Twitter сотні посилань на новини, де повідомлялося про смерті людей після щеплення американськими вакцинами. Але новини про те, що причиною смертей була не вакцина, вже не публікували.

Активними учасниками кампанії в публікації названо телеканал Russia Today і агентство Sputnik.

Подібна пропаганда поширюється і в країнах Східної Європи, які ще ведуть перемовини про закупівлю російської пропаганди, в країнах Центральної та Західної Африки.

Нагадаємо, що громадян України вакцинуватимуть або західними, або китайськими вакцинами

Першу партію Україна отримає в середині лютого. Це буде 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech для 58,5 тис. осіб в рамках ініціативи COVAX.

Паралельно протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. Ця вакцина також буде отримана в рамках COVAX.

Україна також законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac. Україна очікує першу партію на 700 тисяч доз цієї вакцини в кінці лютого.

Британська закупівельна організація Crown Agents законтрактувала для України 12 млн доз вакцин AstraZeneca та Novavax. Їх постачання теж має початися в лютому.