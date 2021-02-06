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Німеччина допускає вимкнення "Північного потоку-2", якщо РФ зупинить транзит через Україну

Канцлер Ангела Меркель і міністр закордонних справ Хайко Маас не розглядають можливість виходу Німеччини з проєкту будівництва газопроводу.

Німеччина допускає вимкнення "Північного потоку-2", якщо РФ зупинить транзит через Україну
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини розглядає можливість створення механізму припинення роботи газопроводу "Північний потік-2" у разі скорочення транзиту природного газу через Україну.

Про це повідомляє німецьке видання WirtschaftsWoche з посиланням на джерела.

За інформацією видання, канцлер Ангела Меркель і міністр закордонних справ Хайко Маас не розглядають можливість виходу Німеччини з проєкту будівництва газопроводу.

Разом з тим замість зупинки будівництва обговорюється можливість запровадження механізму, який би дозволив зупиняти його, якщо Росія оголосить про намір скоротити поставки газу через Україну.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2", але незважаючи на це, в кінці січня 2021 року російський трубовкладальник відновив роботу в водах Данії.

Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід має бути добудований.

Німецька газета Handelsblatt стверджує, що нова адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом готова скасувати санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Для цього Німеччина має запропонувати механізм, який дозволить заблокувати газогін, якщо Москва спробує скоротити обсяг транзиту через Україну.

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