Johnson & Johnson подала заявку на застосування вакцини від COVID-19 у США

Наразі у США схвалені дві вакцини - від Pfizer і Moderna.

Компанія Johnson & Johnson подала заявку на отримання дозволу на екстрене використання своєї однокомпонентної вакцини проти коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах.

Заявку розглянуть в Управлінні із санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) до кінця лютого.

У компанії зазначили, що вакцина відповідає всім вимогам безпеки. Дози будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.

Згідно з результатами третьої фази випробувань вакцини в США та семи інших країнах, вона показала ефективність від 66 до 72%. Всього у дослідженні взяли участь 43,7 тис.осіб. Захист від вірусу у них з'являлася через два тижні після щеплення.

Препарат Johnson & Johnson може зберігатися протягом двох років за температури мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температури +2-8 градусів.

Вакцина Johnson & Johnson може стати третім препаратом, схваленим для використання у США, де вже застосовуються вакцини від Pfizer і Moderna.

Масова вакцинація у США почалася в кінці грудня минулого року. За даними Bloomberg, станом на 2 лютого американців, які отримали хоча б один з двох компонентів щеплення від коронавірусу, вже більше, ніж хворих COVID-19 у країні за весь час пандемії.