Тижнева кількість нових захворілих на COVID-19 в Україні з грудня по лютий впала утричі, - Степанов

Міністр також повідомив, що Україна знаходиться на 34 місці за смертність від ковіду серед країн Європи.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзвітував у парламенті про результати карантинних обмежень, введених для протидії коронавірусу.

За період з грудня по лютий тижневе число нових захворілих знизилося утричі. За перший тиждень грудня їх було близько 89 000, а за минулий тиждень - 27 000, повідомив Степанов у Верховній Раді.

"Україна знаходиться на 34 місці в Європі за рівнем смертності. У нас утричі менше смертність, ніж у Великобританії і вдвічі, ніж у Франції. Це в тому числі результат наших карантинних заходів", - додав Степанов.

Міністр зазначив, що на початок епідемії у березні в Україні було 12 704 ліжка, умовно готових для пацієнтів з коронавірусом, з них 3500 з киснем. Зараз їх, за його словами, більше 66 000 ліжок, з них понад 56 000 з киснем.

"У нас є чітке розуміння і стратегія на майбутнє, яка передбачатиме загальноепідемічні правила. Крім них, у областях будуть локальні обмеження. Якщо поширення буде збільшуватися такими темпами, які можуть привести до колапсу в області, буде червоний рівень небезпеки. Це якщо 65% ліжок з киснем заповнені або на 50% зростає кількість госпіталізованих за тиждень", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, локдаун в Україні діяв протягом 8-25 січня. 25 січня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я збирається повернути адаптивний карантин із зонуванням населених пунктів залежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Поки що для всієї країни діють обмеження "помаранчевої" зони. Втім до того у Київській школі економіки зазначили, що згідно з їх аналізом, зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19.

Адаптивний карантин в Україні було впроваджено ще у травні, а діяв він по середину листопада. Під час цього карантину всі регіони були поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Щотижня урядова та регіональна комісії робили перерозподіл за зонами залежно від ситуації з захворюваністю.

У листопаді Кабмін вирішив відмовитися від цього та ввів карантин вихідного дня, коли фактичний локдаун був тільки протягом суботи і неділі, а в будні дні по всій країні були обмеження "помаранчевої" зони.

3 лютого голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до адаптивного карантину. Він не виключив, що обмеження для різних зон можуть переглянути та відкорегувати.