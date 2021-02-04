Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Івано-Франківській області посилили карантин через ситуацію з COVID-19

У області розгорнуть 70 додаткових ліжок для хворих на COVID-19. На забезпечення їх киснем виділять 5 млн гривень.

У Івано-Франківській області посилили карантин через ситуацію з COVID-19
Фото: ukrainepravo.com

Влада Івано-Франківської області посилила карантин через суттєве зростання кількості хворих на COVID-19.

Таке рішення одноголосно ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.

Зазначається, що у Івано-Франківській області впродовж останніх 5 днів спостерігається значне зростання кількості нових заражень.

Згідно з ухваленим рішенням, посилення карантину передбачає:

  • - обмеження проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб;
  • - заборону здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;
  • - обмеження проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;
  • - посилення контролю за масковим режимом у громадських місцях.

У області розгорнуть 70 додаткових ліжок для хворих на COVID-19. На забезпечення їх киснем виділять 5 млн гривень.

Також вирішили збільшити кількість тестувань на COVID-19 та посилити роботу з контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Він також припустив, що це не кінцевий термін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також