У Івано-Франківській області посилили карантин через ситуацію з COVID-19

У області розгорнуть 70 додаткових ліжок для хворих на COVID-19. На забезпечення їх киснем виділять 5 млн гривень.

Влада Івано-Франківської області посилила карантин через суттєве зростання кількості хворих на COVID-19.

Таке рішення одноголосно ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.

Зазначається, що у Івано-Франківській області впродовж останніх 5 днів спостерігається значне зростання кількості нових заражень.

Згідно з ухваленим рішенням, посилення карантину передбачає:

- обмеження проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб;

- заборону здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;

- обмеження проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;

- посилення контролю за масковим режимом у громадських місцях.

У області розгорнуть 70 додаткових ліжок для хворих на COVID-19. На забезпечення їх киснем виділять 5 млн гривень.

Також вирішили збільшити кількість тестувань на COVID-19 та посилити роботу з контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Він також припустив, що це не кінцевий термін.