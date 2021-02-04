За добу в Україні зафіксували 5082 нових випадки ковіду, 9 933 пацієнтів одужали

Найбільша кількість - у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, а також у Києві.

За минулу добу в Україні виявили 5082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 893 особи. 140 пацієнтів померли, одужали - 9 933. За добу було здійснено 42 112 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 232 246 осіб, 1 055 406 - одужало. Від ускладнень захворювання померли 23 229 пацієнтів. Всього було проведено 6 324 775 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 342 випадки;

Вінницька область – 235 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 159 випадків;

Житомирська область – 282 випадки;

Закарпатська область – 299 випадків;

Запорізька область – 253 випадки;

Івано-Франківська область – 354 випадків;

Київська область – 189 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 77 випадків;

Львівська область – 308 випадків;

Миколаївська область – 97 випадків;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 133 випадки;

Тернопільська область – 222 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Херсонська область – 55 випадків;

Хмельницька область – 429 випадків;

Черкаська область – 182 випадки;

Чернівецька область – 177 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні зазначив, наразі епідемічна ситуація дозволяє повернутися до адаптивного карантину.

25 січня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я збирається повернути адаптивний карантин із зонуванням населених пунктів залежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Поки що для всієї країни діють обмеження "помаранчевої" зони. Втім до того у Київській школі економіки зазначили, що згідно з їх аналізом, зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19.

Адаптивний карантин в Україні було впроваджено ще у травні, а діяв він по середину листопада. Під час цього карантину всі регіони були поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Щотижня урядова та регіональна комісії робили перерозподіл за зонами залежно від ситуації з захворюваністю.