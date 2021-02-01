В Україні запустять сайт для запису на щеплення від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від коронавірусу. Також буде проведено комунікаційну кампанію щодо ковід-вакцинації.

Про це заступник очільника МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю ТСН.

"10 лютого у нас уже буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах, які сьогодні стоять в лікарів, модуль імунопрофілактика. І паралельно з цим буде запущено сайт, назва там як COVID-19, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинується і записуються такі то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.

За його словами, буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги

Таким чином, переконаний Віктор Ляшко, не повинно виникнути проблеми, якщо у людини немає сімейного лікаря.

"Записуйтеся. Ми вас скоординуємо за місцем проживання до визначеного пункту щеплення", - сказав Ляшко.

Старт кампанії вакцинації в Україні заплановано на другий тиждень лютого. Держава отримає 117 000 доз вакцин Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX.

Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.

Перші вакцини мають надійти до України 15 лютого.

29 січня в Україні затвердили календарний план вакцинації від коронавірусу у 2021-му. На першому етапі будуть щеплювати медичних працівників і бійців ООС. На другому - людей похилого віку.

Раніше Ляшко заявляв, що всіх щеплених заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.