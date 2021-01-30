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Ще 60 українських військових захворіли на коронавірус

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб.

Ще 60 українських військових захворіли на коронавірус
Фото: Київрада

У Збройних силах України за минулу добу, 29 січня зареєстровано 60 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб:

У 59 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців

у Військово-медичний клінічний центр Північного та Південного регіонів, 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовця

у Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Полтавський, Мукачівський, Миколаївський та Хмельницький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Загалом станом на 30 січня у ЗСУ на ковід хворіє 733 особи. Всього за час пандемії одужало 14 773 особи, летальних випадків – 43.

Нагадаємо, у лютому Україна отримає 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Перші партії вакцин мають прибути 15 лютого.

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