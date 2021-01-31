За останню добу в Україні було зафіксовано 3 177 нових випадків коронавірусу

За останню добу, 30 січня в Україні було зафіксовано 3 177 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.
Про це інформує пресслужба МОЗу.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано 79 летальних випадків та одужало 4 126 осіб.
За добу здійснено 19 059 тестувань: методом ПЛР – 15 042 і методом ІФА – 4 017.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 219 455 осіб;
одужало – 1 018 784 особи;
летальних випадків – 22 707;
проведено 6 248 002 ПЛР-тестувань.
Статистика у регіонах:
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 215 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 71 випадок;
- Дніпропетровська область – 189 випадків;
- Донецька область – 176 випадків;
- Житомирська область – 205 випадків;
- Закарпатська область – 217 випадків;
- Запорізька область – 56 випадків;
- Івано-Франківська область – 337 випадків;
- Київська область – 193 випадки;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 145 випадків;
- Миколаївська область – 146 випадків;
- Одеська область – 170 випадків;
- Полтавська область – 48 випадків;
- Рівненська область – 78 випадків;
- Сумська область – 121 випадок;
- Тернопільська область – 110 випадків;
- Харківська область – 192 випадки;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 7 випадків
- Черкаська область – 59 випадків;
- Чернівецька область – 118 випадків;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Нагадаємо, як повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у лютому Україна отримає 117 тис. доз антиковідної м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцину одразу буде розподілено для вакцинації працівників лікарень з хворими на коронавірус.