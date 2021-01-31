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За останню добу в Україні було зафіксовано 3 177 нових випадків коронавірусу

Найбільше хворих на Прикарпатті та Закарпатті.

За останню добу, 30 січня в Україні було зафіксовано 3 177 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано 79 летальних випадків та одужало 4 126 осіб.

За добу здійснено 19 059 тестувань: методом ПЛР – 15 042 і методом ІФА – 4 017.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 219 455 осіб;

одужало – 1 018 784 особи;

летальних випадків – 22 707;

проведено 6 248 002 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах:

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 215 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 71 випадок;
  • Дніпропетровська область – 189 випадків;
  • Донецька область – 176 випадків;
  • Житомирська область – 205 випадків;
  • Закарпатська область – 217 випадків;
  • Запорізька область – 56 випадків;
  • Івано-Франківська область – 337 випадків;
  • Київська область – 193 випадки;
  • Кіровоградська область – 24 випадки;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 145 випадків;
  • Миколаївська область – 146 випадків;
  • Одеська область – 170 випадків;
  • Полтавська область – 48 випадків;
  • Рівненська область – 78 випадків;
  • Сумська область – 121 випадок;
  • Тернопільська область – 110 випадків;
  • Харківська область – 192 випадки;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 7 випадків
  • Черкаська область – 59 випадків;
  • Чернівецька область – 118 випадків;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Нагадаємо, як повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у лютому Україна отримає 117 тис. доз антиковідної м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцину одразу буде розподілено для вакцинації працівників лікарень з хворими на коронавірус.

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