Іран ввів обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто прибуває з Європи

Також вони повинні здати тест на ковід.

Іран ввів обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих громадян з країн Європи. Також вони повинні здати тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське інформаційне агентство ISNA.

Також від тих, хто прибуває в Іран з інших країн, включаючи сусідні, вимагають негативний тест на коронавірус.

Цього тижня Іран продовжив обмеження на перельоти з Великобританії,через новий штам ковіду. Обмеження діятимуть мінімум до 18 лютого.

Нагадаємо, наприкінці грудня Іран почав випробування власної вакцини від COVID-19 на людях. Президент Хасан Рухані заявив, що Іран співпрацює із "зарубіжною країною" для виробництва ще однієї вакцини, яка, як очікують, буде проходити випробування на людях-добровольцях у лютому.

Влада Ірану очікує, що вакцина з'явиться на ринку до кінця весни 2021 року.