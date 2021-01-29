У Китаї стратили ексголову найбільшої компанії з управління активами

Лая Сяоміня засудили на смерть за хабарництво, розтрату і багатоженство.

У Китаї стратили колишнього голову державної компанії з управління активами China Huarong Лая Сяоміня, якого на початку січня засудили до смертної кари за хабарництво, розтрату і багатоженство.

Про це з посиланням на Центральне телебачення КНР повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вранці народний суд середнього ступеня Тяньцзіня відповідно до затвердженої законом процедури привів у виконання смертний вирок щодо Лай Сяоміня", - йдеться в повідомленні.

Лай Сяоміня засудили до смертної кари 5 січня. Суд постановив, що він незаконно розтратив понад 25 млн юанів (приблизно 3,9 млн доларів США), отримав хабар на 1,79 млрд юанів (приблизно 280 млн доларів США), а також тривалий час жив разом з іншими жінками як чоловік, хоча у нього вже була дружина.

Китайські ЗМІ пишуть, що у Лай Сяоміня було понад 100 квартир і стільки ж коханок. За деякими повідомленнями, він влаштовував своїх коханок на високі посади у 33 підприємствах, що працюють під егідою держкомпанії з управління активами.

Розслідування проти нього розпочалося в 2018 році. Тоді ж його зняли з посади і виключили з партії. У 2020 році в документальному фільмі Центрального телебачення Китаю він зізнався, що зберігав гроші, коштовності та інші активи в пекінській квартирі, яку він назвав "супермаркет".

Лай Сяомінь заявив, що нічого не витратив із грошей, здобутих хабарами, бо сподівався зберегти їх для своїх дітей.

China Huarong - одна з чотирьох компаній, заснованих китайський урядом після Азійської фінансової кризи 1997 року. Її спеціалізація - управління проблемними боргами.

Нагадаємо, в травні 2018-го суд міста Тяньцзінь у Китаї засудив до довічного ув'язнення колишнього високопоставленого чиновника, члена політбюро Комуністичної партії Сунь Чженцая у справі про корупцію. Його було визнано винним в отриманні хабарів на 170 млн юанів.

У листопаді 2017 року наклав на себе руки член Центральної військової ради Китаю генерал Чжан Ян, підозрюваний у причетності до корупційних схем.