Бердимухамедов також доручив уряду підготуватися до урочистих заходів, які вперше відбудуться з нагоди святкування Дня туркменського алабая.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов затвердив дизайн медалей для собак, які вручатимуть переможцям конкурсу краси серед алабаїв.

Про це повідомляє державне інформагентство ТДХ.

28 січня, під час онлайн-засідання з членами уряду, віце-прем'єр Есенмират Оразгелдіев представив президенту дизайн медалі. Разом з медаллю собаці буде присуджений титул "Відважний алабай року".

Медаль виконана у вигляді восьмигранника, в якому по колу розміщений напис "Відважний алабай року", а в нижній частині - "2021 рік". Центр аверсу прикрашає зображення алабая. На реверсі - напис "Міжнародна асоціація туркменських гончих собак", а в центрі зображена голова туркменського алабая на тлі земної кулі - символ Асоціації.

Фото: hronikatm.com

Також Бердимухамедов дав вказівки щодо роботи над проєктами виставкового майданчика комплексу та місця розташування трибуни для членів журі конкурсу.

Заслухавши звіт чиновників, президент відзначив, що алабаї "є надбанням туркменського народу і займають важливе місце в його житті".

"Тому необхідно грунтовно підготуватися до урочистих заходів, які вперше відбудуться з нагоди святкування Дня туркменського алабая", підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Туркменістану урочисто відкрив золотий 15-метровий пам'ятник алабаю в Ашхабаді.

Бердимухамедов дуже любить алабаїв. У 2017 році він подарував цуценя цієї породи президенту Росії Володимиру Путіну, а в 2019 році зробив такий же подарунок Дмитру Медведєву. У вересні минулого року президент Туркменістану випустив книгу "Туркменський алабай" і презентував однойменну пісню.